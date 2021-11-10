В Череповце от коронавируса умерла заслуженный строитель РФ Людмила Голубева

10.11.2021 [Происшествия]

В Череповце 9 ноября от коронавируса умерла Людмила Ивановна Голубева — руководитель ООО «Горстройзаказчик» — сообщает GorodChe. Она была одной из немногих женщин, руководивших строительными организациями.

Людмила Голубева, заслуженный строитель РФ, возглавляла предприятие с 1999 года. За это время силами организации в городе и области было построено и отремонтировано множество домов.

«Это огромная утрата для всех нас и для всего строительного сообщества. Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто ее знал, кто вместе работал или просто общался с этим энергичным и жизнерадостным человеком, Строителем с большой буквы, за которым всю жизнь готовы были идти люди», — выразила свои соболезнования ассоциация «Строительный комплекс Вологодчины».

О дате и месте прощания с Людмилой Голубевой будет объявлено позднее.

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