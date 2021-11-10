Олег Кувшинников: «Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения»

10.11.2021 [Общество]

Темпы вакцинации в Вологодской области остаются крайне низкими. Об этом заявил сегодня губернатор Олег Кувшинников во время заседания штаба по коронавирусной инфекции. Вологодская область, по словам главы региона, сейчас занимает 65 место в стране из 85 регионов по темпам вакцинации.

«Упёртость вологжан вызывает изумление у правительства РФ и министерства здравоохранения. При этом никто не может понять, почему у вологжан такое скептическое отношение к приобретению коллективного иммунитета», — сообщил Олег Кувшинников.

Как пояснил глава региона, на сегодняшний день в области первым компонентом вакцины, включая «Спутник Лайт», привито чуть больше 420 000 человек. Это примерно половина от плановых показателей. 

«Если нам не удастся достичь коллективного иммунитета, есть два пути решения вопроса, — рассказал Кувшинников, — первый — это введение полного двухнедельного локдауна. Тогда сможем разорвать цепочки заболеваний, но это будет чревато большими экономическими потерями. Второй вариант — расширение действия QR-кодов. Это значит, что мы минимизируем появление непривитых граждан в общественных местах».

По словам губернатора, единственный вариант не идти ни по одному из этих путей — привиться. Олег Кувшинников также напомнил, что по постановлению Роспотребнадзора привиться первым компонентом большинству жителей региона необходимо до 25 ноября. В зависимости от того, какие показатели по вакцинации удастся достичь к этой дате, будет приниматься дальнейшее решение — введение локдауна или расширение действия QR-кодов.

Глава региона также рассказал, что с 16 ноября в любом из МФЦ области можно будет без регистрации на сайте госуслуг получить бумажный сертификат о перенесенном заболевании или о пройденной вакцинации.

Тэги: коронавирус, QR-коды, ограничения, локдаун
Сюжет: Пандемия коронавируса

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