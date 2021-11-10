Житель Шекснинского района подозревается в серии дачных краж

10.11.2021 [Происшествия]

В Шекснинском районе полицейские раскрыли кражу из дачного дома в деревне Соколье.

Потерпевший заявил о пропаже бензопилы, продуктов и пневматической винтовки с оптическим прицелом. Он оценил сумму ущерба в 25 500 рублей. Подозреваемым в хищении оказался 42-летний ранее судимый местный житель. Его задержали.

«В ходе расследования правоохранители установили причастность задержанного к ещё одному аналогичному преступлению. Проникнув в дом, злоумышленник похитил сапоги, продукты питания, барометр и блендер», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Мужчина пояснил, что проникал в дома, вынимая оконные рамы. Потом он вставлял окна на место. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.

Тэги: дачные воры, кража
Фото пресс-службы областного УМВД

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