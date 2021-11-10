Синоптики обещают европейскую зиму

10.11.2021 [Общество]

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в интервью радио Sputnik, какую погоду стоит ждать в России нынешней зимой. Как отметил синоптик, в прогнозах на предстоящую зиму произошла корректировка в пользу более теплого сценария.

«Раньше зима прогнозировалась около климатической нормы, но то, что я сейчас вижу, — декабрь, январь и февраль получаются в среднем где-то на два градуса теплее нормы. По количеству осадков: снега будет в аккурат по многолетним значениям», — пояснил Тишковец.

По его словам, зима, скорее всего, будет похожа на европейскую.

«Я думаю, что это будет мягкий вариант зимы с достаточно большим количеством снега. В принципе, вполне себе комфортная, не холодная, не очень теплая зима, что-то напоминающее «еврозиму», — рассказал специалист.

Тэги: погода, зима, температура

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