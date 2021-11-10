Команда школы №10 из Череповца победила в телеигре «Мы - грамотеи»

Трое учащихся школы № 10 из Череповца стали победителями телевикторины по русскому языку «Мы — грамотеи» на канале «Культура».

«В игре принимают участие две команды школьников. Одна команда играет против другой. В каждой команде три игрока одной школы из разных классов-седьмого, девятого и одиннадцатого. В течение игры команды принимают участие в различных конкурсах, зарабатывая баллы», — описывает правила игры сайт gameshows.ru.

Семиклассница Ася Поточкина, девятиклассница Инга Репина и одиннадцатиклассник Алексей Юкин набрали большее количество баллов, чем их соперники — команда школьников из города Орёл — и получили главный приз программы кристальный знак.