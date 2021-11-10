Жителя Вологды оштрафовали на 5000 рублей за неоплаченный ужин в ресторане

10.11.2021 [Происшествия]

В Вологде суд привлёк 36-летнего местного жителя к административной ответственности за причинение имущественного ущерба путём злоупотребления доверием.

«Как установил суд, вечером 18 сентября этого года вологжанин заказал в ресторане „Алая роза“ на ул. Воровского в Вологде две чашки двойного эспрессо, вино „Рискаль 1860“, ассорти сыров на общую сумму 3490 рублей и не оплатил заказ», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суд мужчина не явился, а при задержании пояснил, что денег у него нет, а банковские карты заблокированы. Ему назначено наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: рестораны, имущественный ущерб, штраф

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