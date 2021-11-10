В России обсуждают введение QR-кодов в самолетах и поездах

10.11.2021 [Общество]

Профильные министерства и транспортные компании обсуждают техническую возможность проверки у пассажиров авиационных и железнодорожных компаний ковидных QR-кодов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в министерствах и транспортной отрасли.

«Сейчас речь идет о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте. Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации», — сказал РБК источник в одном из профильных ведомств.

«Собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений собираются закончить к 15 ноября, после чего могут принять решение», — подтвердил источник издания в транспортной отрасли.

Заместитель главы РЖД Евгений Чаркин на форуме Cnews заявил о том, что компания готова выполнить поручения государства по введению QR-кодов для поездок на железнодорожном транспорте.

«Мы готовы выполнить все те поручения, которые могут поступить. Какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним», — отметил заместитель главы РЖД.

Генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов заявил, что компания выступает против использования QR-кода при покупке авиабилетов. По его мнению, пассажиры должны иметь возможность купить проездной документ без всяких ограничений.

Впрочем, в Кремле опровергают обсуждение введения QR-кодов в поездах и самолетах. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решения об ужесточении мер, направленных на борьбу с распространением COVID, должен принимать правительственный штаб.

Тэги: коронавирус, QR-коды, транспорт

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