Череповецкие полицейские накрыли наркопритон

10.11.2021 [Происшествия]

В Череповце на улице Архангельской сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД обнаружили наркопритон.

По указанному адресу сыщики задержали 31-летнего хозяина жилья и четырех его знакомых.

«В ходе осмотра квартиры полицейские обнаружили склянки с остатками буро-красного вещества, шприцы, а также различные приспособления для изготовления наркотиков. По заключению специалистов Экспертно-криминалистического отдела УМВД, изъятое вещество является синтетическим наркотическим средством. От прохождения химико-токсикологического анализа подозреваемый и его гости отказались», — рассказали в пресс — службе регионального УМВД.

В отношении хозяина квартиры возбуждены уголовные дела по статьям за хранение и употребление наркотиков, а также за организацию наркопритона.  

 

Тэги: наркотики, притон

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