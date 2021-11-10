Суд обязал жителя Белозерска топить печь, чтобы не заморозить соседей

Белозерский районный суд рассмотрел иск Татьяны Некрасовой к своему соседу Сергею Григорьеву. По словам женщины, Сергей в своей квартире на улице Дзержинского Белозерска не живет зимой и не топит печь. В результате жители соседних квартир страдают от холода.

Мало того, из-за этого могут разморозиться водопроводные трубы и трубы системы отопления, что может привести к аварии.

«При вынесении решения суд учел, что пользование жилым помещением в силу Гражданского и Жилищного кодексов осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства. В соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, собственник должен обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать надлежащее состояние жилого помещения», — объяснили решение суда в объединенной пресс — службе судов области.

Суд обязал собственника отапливать свою квартиру в отопительный сезон, даты начала и окончания которого устанавливаются органами местного самоуправления.