В Вологде установят 215 новых урн примерно по 5 500 рублей за штуку

Деревянные урны на металлической основе установят до конца ноября на перекрестках и остановках общественного транспорта. Всего в городе установят 215 таких урн.

«Этим летом мы уже установили 85 урн. Дизайн был разработан совместно с Лабораторией городской среды. Деревянная окантовка конструкций гармонично вписывается в городское пространство, а металлический каркас дает необходимую устойчивость и износостойкость. В этом году мы закупили 215 таких же урн на сумму 1 млн 197 тысяч рублей. Средства выделены из городского бюджета», — цитирует пресс — служба администрации города заместителя начальника департамента городского хозяйства Алексея Гостинцева.

Также в Вологде установят три металлические и десять деревянных остановок общественного транспорта. Конструкция из металла уже установлена в Баранково, на остановке «Розочка». Еще две смонтируют на улице Ананьинской после того, как подрядчик сделает основания под остановочные комплексы. Работы по монтажу деревянных остановок планируется начать в конце ноября — начале декабря.