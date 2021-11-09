22-летняя жительница Грязовецкого района ударила полицейского, заступаясь за мужа

В Грязовецком районе суд вынес приговор 22-летней местной жительнице, признанной виновной в применении насилия в отношении полицейского.

Инцидент произошёл в деревне Степурино вечером 20 мая 2021 года. Пьяная подсудимая ударила по плечу и схватила за рукав участкового, который задерживал её мужа. После она оскорбила пострадавшего.

Подсудимая не признала вину и пояснила, что сама вызвала полицию из-за того, что её соседка незаконно торговала алкоголем. Из-за заявления между родственниками женщин произошла ссора, которая переросла в драку.

Потерпевший показал, что разнял драку и пытался надеть на мужа подсудимой наручники, когда она на него напала.

«В этот момент она примерно минуту высказывалась нецензурной бранью, пока он не посадил их в служебный автомобиль», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Слова женщины оскорбили пострадавшего. Он оценил полученные физические и нравственные страдания в 100 тысяч рублей и просил взыскать эти деньги с обвиняемой.

С учётом обстоятельств дела и личности осуждённой, суд частично удовлетворил иск полицейского и взыскал с женщины 20 тысяч рублей. Ей назначено наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.