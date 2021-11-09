Вологодское «Динамо» узнало соперников по финалу этапа Всероссийских соревнований по футболу

09.11.2021 [Спорт]

Всего в турнире примут участие 8 команд, разбитых на две группы.

«Динамо» (Вологда) на групповом этапе встретится с ФК «Балашиха» — чемпионом Московской области, клубом «Росичи», который выиграл чемпионат Москвы и чемпионами Сибири — ФК «Распадская» из Кемеровской области. Для чемпионов первенства МФФ «Золотое кольцо» это будет неплохая проверка перед подачей заявки на вступление в профессиональную лигу.

Тренерский штаб во главе с Рудольфом Чесаловым везет на турнир 21 футболиста - двух вратарей, семь защитников, девять полузащитников и трех нападающих.

Главный тренер вологодского «Динамо» отметил, что команда едет бороться за победу.

«С нетерпением ждём начала финального турнира. Мы проделали большую работу, вся команда находится в предвкушении начала игр. Впереди интересные игры, с достойными соперниками. Едем в Сочи с настроением бороться за первое место», сказал Рудольф Чесалов.

Отметим, что футбольный клуб «Череповец — СШОР Витязь» примет участие в кубке среди любительских команд III лиги. На предварительном этапе череповчане сыграют в группе «А» с «Домодедово», клубом «Дорожник» из Каменки, «Атомом» из Нововоронежа и «Барнаулом». Игры пройдут с 12 по 16 ноября. После группового этапа пройдет плей-офф за определение итогового места в группе.

Тэги: ФК «Динамо-Вологда», турнир

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