Госдума в первом чтении обнулила выборность губернаторов

Госдума на заседании во вторник, 9 ноября, приняла в первом чтении проект о региональной власти, который снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд. Также введен единый срок полномочий для них — пять лет, пишут сегодня «Известия».

Согласно документу, высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта Федерации. С такой формулировкой были не согласны парламентарии Татарстана — республики, где глава субъекта имеет статус президента. Как указывается в законопроекте, «наименование должности высшего должностного лица субъекта РФ не должно содержать слов, совпадающих с должностью главы государства».

Кроме того, законопроект предполагает введение равных пятилетних сроков для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных законодательных собраний.

Законопроект был внесен в Госдуму еще 27 сентября. Его авторы отмечали, что документ подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти.