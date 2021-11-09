Глава Нелазского сельского поселения Череповецкого района сам вычистил колодец для жителей

В Череповецком районе глава Нелазского сельского поселения Николай Родькин вместе с помощником самостоятельно вычистил общественный колодец в деревне Шулма.

«Чего только не валялось на дне колодца: пластиковые бутылки в виде воронок, топор, железные кольца от ведер, даже детские солнечные очки», — написал на своей страничке глава поселения.

В комментариях жители поселения интересуются, почему это нельзя было сделать за бюджетные деньги?

«Почему было не нанять специальную бригаду для чистки колодцев? Ведь не последний хлеб без соли доедаем? Или у администрации нет денег?», — спрашивает Николай Шанаев.

На это Родькин ответил, что колодец не стоит на балансе администрации, поэтому его чистка за бюджетные деньги будет считаться нецелевым использованием средств.