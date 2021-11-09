В Череповце работник автосервиса украл деньги, заработанные напарником

В Череповце полицейские раскрыли кражу денег в одном из городских автосервисов.

Директор заведения заявил, что обнаружил недостачу 60 тысяч рублей при пересчёте выручки. Полицейские установили, что к хищению причастен 25-летний работник сервиса. Его задержали.

«В разговоре с правоохранителями череповчанин сознался в содеянном. По его словам, получив крупную сумму денежных средств за работу своего напарника, он решил оставить деньги себе, потратив все на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.