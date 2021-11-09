Необычный остров Луковец показался в этом году на поверхности реки Шексны

09.11.2021 [Культура]

В этом году после жаркого и засушливого лета на поверхности реки Шексны показался необычный остров Луковец. Большую часть времени он скрыт водой. Раньше, на этом месте располагалось большое село Луковец, но в 1941 году оно было полностью затоплено водами Рыбинского водохранилища. Тогда более тысячи людей лишились жилья.

Остров Луковец на реке Шексне. Фото: 35media

Воспользовавшись редкой возможностью, когда остров показался из-под воды, журналисты телеканала «35media» посетили Луковец вместе с заведующим музеем археологии Череповца Александром Кудряшовым.

– Село, которое было здесь до войны, оно было очень большим, – рассказал Александр Кудряшов. – Оно тянулось практически от устья Суды и примерно на полтора километра. До войны здесь было два храма. А вот остатки этих храмов и колокольни – здесь на поверхности. Эти большие камни-валуны, возможно, были фундаментом.

Очертания одного из храмов отчетливо видны даже сейчас. С квадрокоптера журналистам удалось сделать снимки, на которых видно остатки алтаря храма.

Остатки алтаря храма на острове Луковец. Фото: 35media

– Насколько мне известно по разговорам, по воспоминаниям, они (жители Луковца – ред.) были переселены все. Конечно, это была трагедия страшная для всех населённых пунктов, которые затопило Рыбинское водохранилище. Но, что касается Луковца, я знаю, что отсюда везли в Финляндию, например. Оказалось, что только война помешала им туда переселиться, – говорит Александр Кудряшов.

Сообщается, что часть местных жителей всё же удалось переселить. Кто-то попал в Череповец, кто-то в Сокол. А вот местные кладбища размыла река, поэтому сейчас по берегам и на показавшемся из воды острове можно часто встречаются останки. 

По мнению археологов, Луковец – уникальный исторический памятник, который до сих пор до конца не исследован.

Остров Луковец на реке Шексне. Фото: 35media

– Первый раскопанный участок относится к 92 году, – рассказал о проводившихся здесь раскопках Александр Кудряшов. – Мы, конечно, когда начинали копать, не верили, что докопаем его до материка, то есть весь культурный слой изучим. Но на наше счастье, несмотря на то, что вода поступала в раскоп достаточно быстро, нам удавалось отчерпывать эту воду и найти 8-9 ярусов построек.

Артефакты, которые удалось добыть археологам, сейчас хранятся в музее археологии в Череповце. 

Со временем рядом с раскопами археологов на острове появились новые, незаконные. Это так называемые «чернокопатели» ведут здесь свои поиски, а по сути – разворовывают исторический памятник. Потому что специальной охраны не этом необычном острове нет.
 

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Тэги: история, археологические раскопки, Рыбинское водохранилище

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