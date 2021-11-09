Подкаст вологодского ученого попал в ТОП-3 в категории «Естественные науки» компании Apple

Подкаст про генетику «Код человека» кандидат биологических наук Дмитрий Кривошеев записал летом этого года с ведущим Ильей Ракитиным и продюсером Мартой Никоян. В нем в популярной форме рассказывается о генах, наследственных заболеваниях, генетических тестах, генной инженерии и ГМО. Об этом сообщает управление коммуникаций ВоГУ.

«Мы не думали, что наши материалы станут такими популярными. В настоящее время в приложении Apple podcasts наш выпуск вошёл в ТОП-30 всех российских шоу, а также в ТОП-3 в категории «Естественные науки», — признался Дмитрий Кривошеев.

Полностью подкаст можно послушать по ссылке.