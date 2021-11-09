Деньги взяточников направят на пенсии и пособия

09.11.2021 [Экономика]

Деньги, которые были изъяты у взяточников, а также средства от продажи их имущества, Пенсионный Фонд сможет направлять на пенсии и социальные выплаты. На заседании 9 ноября комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам одобрил закон, принятый Госдумой 21 октября в третьем чтении.

«В перечень доходов, за счёт которых формируется бюджет Пенсионного фонда РФ, закон вводит такой источник, как конфискованные у коррупционеров деньги и средства, полученные от реализации у них конфискованного имущества, цитирует «Парламентская газета» сенатора Дину Оюн.

Таким образом, распорядителем изъятых у коррупционеров средств становится ПФР, который будет распределять эти средства на пенсии, социальные выплаты и пособия.

В Бюджетный кодекс аналогичные изменения были внесены еще два года назад.

Тэги: финансы, коррупция

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