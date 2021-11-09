Количество пациентов детского моногоспиталя за несколько дней резко выросло

В моногоспитале детской больницы количество маленьких пациентов за последние несколько дней выросло в три раза. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов. По его словам, сегодня на лечении от коронавирусной инфекции в отделении детской областной больницы лежат 15 пациентов, почти все они вологжане.

Также в Вологде на карантине 40 групп в 28 садах, среди заболевших 39 детей и 54 сотрудника. В школах города после каникул вдвое сократилось количество выведенных на карантин классов - 69 классов в 28 школах, хотя по данным на 1 ноября было 125 классов в 37 школах. Сейчас с диагнозом - 116 школьников и 34 сотрудника.