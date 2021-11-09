Пациент поликлиники в Череповце пытался украсть тесты для выявления антител к коронавирусу

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 42-летнего мужчину, который пытался украсть реагенты для выявления антител к коронавирусу из поликлиники на Октябрьском проспекте.

Сообщение об инциденте поступило 8 ноября в 16:30. Медики застали мужчину, когда тот забирал тест-системы из шкафа в одном из кабинетов. Выяснилось, что ключ от помещения был оставлен в дверях, поэтому подозреваемый смог проникнуть внутрь. Предварительная сумма ущерба составила больше 70 тысяч рублей.

«Череповчанин 1979 г. р. пояснил, что искал спирт, но, не найдя его, взял другие коробки с медикаментами», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.