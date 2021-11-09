Без права на солнце: в Вологде очередной двор уничтожают точечной застройкой

Наталья Рюмина

Больше года жители улиц Ленинградская, Псковская и Окружного шоссе пытаются остановить строительство многоэтажного дома в своем микрорайоне. Если дом будет построен, то у жителей не останется двора, а за парковочные места для машин можно будет драться. Но чиновников мало интересует вопрос комфорта людей. Они говорят, что никаких нарушений нет.

Дела давно минувших дней

С очередной точечной застройкой столкнулись жители домов улицы Ленинградской, 109А и Окружного шоссе 17А. Дома стоят друг от друга на расстоянии 70 метров. Между ними не так давно началась стройка.

Построить здесь дом пытались еще в 2008 году. Участок был отдан в аренду под строительство жилого дома компании ООО «Стройинвест». Фирма оставила все на стадии котлована. Десять лет участок никто не трогал. Но в 2018 году Вологодский район его выставил на торги вместе с объектом незавершенного строительства за 4 995 000 рублей. Незавершенным строительством оказался котлован, заросший кустарниками.

В том же 2018 году жителям обещали здесь обустроить зону отдыха, которой очень не хватает в микрорайоне. В течение последних четырех лет люди неоднократно обращались в администрацию города Вологды с инициативой изменить генеральный план и перевести участок между домами в категорию зелёных зон.

Однако администрация города вместо этого в феврале 2020 года выдала разрешение на строительство дома фирме ООО «Восток-строй». Чуть позже началась стройка и люди узнали, что вместо светлого двора у них под окнами будет многоэтажка. От строительного забора до одного дома — 10 метров, до другого — 20.

Учредитель и исполнительный директор компании-застройщика Вячеслав Югов в сентябре прошлого года встречался с местными жителями и пояснил им, что просил у властей другой участок. Этот он получил в рамках реализации закона области о поддержке обманутых дольщиков. Югов достроил дом обманутых дольщиков, взамен ему дали эту землю. Стоит отметить, что «Восток-строй» является постоянным подрядчиком в государственных закупках даже не смотря на задержки строительства объектов. Например, фирмой осуществляется строительство Дома культуры в Нюксенице. Его хотели построить ещё в 2020 году, а потом перенесли срок сдачи на 2021 год. Вячеслав Югов участвует даже в заседаниях правительства.

Раз и навсегда

Жители микрорайона, где планируется точечная застройка, стали обращаться во все инстанции. Они убеждены, что стройка незаконна.

В феврале этого года комитет градостроительства и архитектуры Вологодской области провел проверку будущего строительства, но не нашел никаких нарушений. По мнению комитета, стройка соответствует всем нормам. Единственное, что не устраивало комитет — это парковки. Однако пока шла проверка проекта, застройщик подтянул все до нормы.

Люди отправляют письма в приемную президента. В них они вспоминают, что в июне 2019 года губернатор Кувшинников на предвыборном съезде «Единой России» пообещал прекратить всю точечную застройку в Вологодской области раз и навсегда.

В июле этого года жители получили ответ от заместителя губернатора Вологодской области Виктора Рябишина о том, что стройка является реализацией объекта незавершенного строительства и поэтому соответствует всем нормам. В то же время федеральная служба государственной регистрации в письме от 28 июля 2021 года сообщила жителям, что объект незавершенного строительства в этом месте не зарегистрирован.

Чтобы достучаться до властей, вологжане стали выходить на пикеты к зданию правительства. Однако вместо разговора смогли только увидеть расстроенного губернатора, хлопающего дверью своего БМВ.

Инициативная группа жителей также выяснила, что котлован не может являться незавершенным строительством.

Само понятие «объект незавершенного строительства» законодательно не закреплено. Однако есть судебная практика, которая говорит, что котлован и сваи не могут быть отнесены к недвижимому имуществу.

Так, 17 июля 2019 года Арбитражный суд Красноярского края вынес решение, в котором признал отсутствующим право собственности ООО «Техинвест плюс» на объект незавершенного строительства, степень готовности которого составляла 9%. Суд вынес такое решение потому, что котлован и сваи не могут являться объектами незавершенного строительства. Сваи, грубо говоря, можно перевезти и использовать в другом месте. Так говорится в решении суда.

Кроме того, объект незавершенного строительства подлежит государственному кадастровому учету и в отношении его может быть зарегистрировано право собственности (часть 7 статьи 1, статья 40 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»).

То, что назвать котлован незавершенным строительством сложно, говорят и снимки на Google картах от августа 2017 года. На них видно, что незавершенным строительством был просто заросший кустами двор.

Также жители не нашли этой стройки на генплане Вологды. Еще 9 декабря 2020 года дом не входил в зоны планируемого размещения объектов капитального строительства жилого назначения.

Если дом появится, то плотность людей в микрорайоне составит 550 человек на гектар, что превышает все допустимые нормы. Есть нарушения и по самой стройке. Непонятно, как будет стоять башенный кран. Новый котлован уже обваливался вместе с забором, высоковольтный кабель был проведен прямо по детской площадке, шум от стройки и крупно габаритная техника нарушают покой граждан. О свете солнца после появления многоэтажки можно будет забыть.

Решаем одну проблему, создаем вторую

В правительстве области отреагировали на пикеты коротким ответом. Чиновники пояснили, что земельный участок с кадастровым номером 35:24:0402013:113 находится в собственности Вологодского района и имеет разрешенное использование для многоэтажной жилой застройки.

«То есть, строительство многоэтажного многоквартирного дома на нем разрешено. При проектировании жилого дома нарушений норм градостроительного законодательства также не было выявлено. Легитимность выданного на строительство разрешения подтвердила внеплановая детальная проверка комитета градостроительства и архитектуры области. По ее итогам оснований для отмены разрешения на строительство не установлено. Строительство жилого дома на участке Окружное шоссе, 17А — Ленинградская, 109А направлено, в том числе, на решение проблемы пострадавших участников долевого строительства. В рамках реализации закона области о поддержке обманутых дольщиков было заключено Соглашение о взаимодействии при реализации масштабного инвестпроекта. Документ предусматривает обеспечение прав пострадавших участников строительства на жилые помещения за счет господдержки — предоставления инвестору данного участка. Добавим, что при строительстве объекта департамент строительства области осуществляет постоянный государственный строительный контроль», — сообщила пресс-служба правительства области.

Жители продолжают выходить на пикеты, требуя провести проверки по линии строительного надзора и привлечь ООО «Восток-строй» за каждое нарушение ПОС и градостроительных норм. Они считают, что также необходимо провести полноценную проверку баланса территории микрорайона в соответствии с муниципальными градостроительными нормами, отозвать разрешение на строительство и организовать на участке зеленую зону. Пытались этот вопрос жители решить и через Арбитражный суд. Однако, им было отказано в иске.

Тем временем «Движение Вместе» выяснило, что застройщик территории Вячеслав Югов в 2019 году снял с себя полномочия генерального директора фирмы и отдал право подписи некому Николаю Сараеву, который выполняет только представительские функции. Подпись его на всех документах отличается. Есть подозрения, что за него подписывают документы другие люди. Если эти факты подтвердит экспертиза, то застройщик сможет снять с себя всю ответственность за любые нарушения. Сам Югов находится сейчас на грани банкротства.