Как жил в советское время дом-музей купца Самарина, расскажет новая выставка

Выставка «Жил-был дом...» открывается в музее «Дом купца Самарина» в Вологде 9 ноября.

Мероприятия посвящается 110-летию со дня постройки дома по адресу: Вологда, Советский проспект, 16а – Выставочный комплекс «Вологда на рубеже 19-20 веков».

– В 1910-1911 годах здание возводилось как часть городской усадьбы вологодского купца, ювелира и часовых дел мастера, Александра Павловича Самарина. История, связанная с пребыванием в Вологде Марии Ильиничны Ульяновой, позволила сохранить жилые постройки, принадлежавшие когда-то семье Самариных. Это строения по Советскому проспекту, 16, 16а и 16б. Судьба всех трёх зданий в рамках выставки рассматривается в общем контексте, – говорится в анонсе выставки.

Повествование о бытовании домов дополняется сводом свидетельств, фотографий и документов, рассказывающих о бывших жильцах в до- и послереволюционный периоды.

– На выставке будут представлены уникальные предметы, хранящиеся в архиве филиала - эскизный проект Всероссийской специальной научно-реставрационной мастерской 1971 года, созданный коллективом авторов, и историческая записка к нему. Переломные моменты в судьбе дома связаны и с глубоким изучением историй жильцов домов. Среди фамилий, известных исследователям: Самарины, Поповы-Знаменские, Байковичи, Мусины-Пушкины, Апушкин, Гинзбурги, Малковы, Давыдовы, Дьконицыны и многие-многие другие.

Торжественное открытие выставки состоится 9 ноября в 16:00 по адресу: Вологда, Советский проспект, 16а.

Посетить выставку можно будет до 6 февраля с 10:00 до 17:00, выходные дни: понедельник и вторник.

Напомним, также музей сейчас готовит моноспектакль по дневникам вологодской гимназистки Лизы Измайловой.

Возрастное ограничение (6+).