Житель Череповца сдал на разборку арендованный автомобиль

09.11.2021 [Происшествия]

В Череповце 28-летний местный житель получил условный срок за то, что сдал на разборку автомобиль, который взял в аренду для работы в такси.

Как установила Фемида, мужчина арендовал на месяц Renault Logan, а в ноябре прошлого года отдал его работникам авторазборки в Вологде за 39 000 рублей. Потерпевший оценил ущерб в 157 000 целковых.

Подсудимый вину признал полностью. Он рассказал, что в прошлом году вместо жены ушел в декретный отпуск по уходу за ребенком, работал на собственном грузовом автомобиле. Однако машина сломалась и ему нужны были деньги на ремонт автомобиля. Для этого взял в аренду Renault Logan за 850 рублей в сутки, чтобы работать в такси. Около месяца работал нормально и выплачивал аренду. Потом поссорился с супругой, стал выпивать, и таксовать уже не хотелось. Поэтому решил продать арендованный автомобиль в авторазборку за 39 000 рублей. Полученными деньгами расплатился с долгами. Также рассказал, что не согласен с оценкой автомобиля, поскольку у Логана был пробег почти полмиллиона километров и машина таких денег не стоила.  

«Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и взыскал с него в пользу потерпевшего 115 500 рублей», - рассказали в объединенной пресс – службе судов области.

Тэги: авторазборка, машина

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