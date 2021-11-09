Курсант ВИПЭ Анна Чумовицкая взяла золото на соревнованиях СЗФО по рукопашному бою

09.11.2021 [Спорт]

Чемпионат и первенство Северо-Запада по рукопашному бою прошли в Выборге. За победу боролись более 160 спортсменов, среди которых была курсант ВИПЭ ФСИН Анна Чумовицкая.

По итогам соревнований Анна заняла первое место в своей весовой категории. Также девушка получила приз за самый техничный бой, - сообщает группа учебного заведения.
Анна Чумовицкая обучается в ВИПЭ на пятом курсе. Девушка является кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою и мастером спорта по универсальному бою. Девушка неоднократно становилась призером чемпионатов России и ведомственных соревнований. В 2019 году она стала чемпионкой Европы по универсальному бою.

В декабре Анна представит Федеральную службу исполнения наказаний на чемпионате России, который пройдет в Орле.

Тэги: рукопашный бой, Первенство

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