На кольце по улице Конева Вологды просел асфальт

Кольцо на пересечении улиц Конева и Можайского Вологды неправильно отремонтировали. Водители и пешеходы начали жаловать на глубокие лужи, которые образуются на кольце. Специалисты на месте установили, что работы выполнены некачественно: новый асфальт просел сразу после ремонта.

Как сообщается в группе «Федерация автомобилистов Вологодской области», исправлять ситуацию будет подрядчик. Чтобы на асфальте не появлялись глубокие лужи, его нужно будет заново положить с правильным уклоном.

Кстати, автомобилисты заметили, что после ремонта на кольце появились новые дорожные знаки, но также остались и старые. При этом новые и старые знаки противоречат друг другу. На самом же кольце катастрофически не хватает разметки. Она, по всей видимости, теперь появится уже после перекладки асфальта.