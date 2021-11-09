Четыре человека пострадали при столкновении двух отечественных «десяток» в Вологде

Два автомобиля ВАЗ-2110 столкнулись в Вологде напротив дома 50 «а» по Московскому шоссе. ДТП произошло накануне около 23.25.

По предварительной информации ГИБДД, виновником аварии стал 26-летний водитель «десятки», которая двигалась со стороны улицы Беляева в направлении Лосты.

Мужчина не учел интенсивность движения и дорожные условия, потерял контроль за автомобилем, в результате чего его «десятка» оказалась на встречной полосе. По встречке в это время ехала еще одна «десятка», которой управляла 40-летняя женщина.

В результате лобового столкновения пострадали четыре человека – оба водителя, а также пассажиры обеих машин, которые сидели на передних правых сидениях. Трое пострадавших доставлены в травматологию, а водителя «десятки», оказавшейся на встречной полосе, отвезли в травмацентр.