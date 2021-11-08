Игроки череповецкой «Северстали» отправились в сборные России и Белоруссии

08.11.2021 [Спорт]

Вратарь Дмитрий Шугаев, а также нападающие Даниил Вовченко и Никита Гуслистов вызваны в национальную сборную России для подготовки к первому этапу Еврохоккейтура, «Кубок Карьяла», который пройдет с 11 по 14 ноября в Хельсинки. Первый матч на кубке сборная России проведет 11 ноября с Финляндией. 13 ноября россияне сыграют со Швецией, а 14 ноября — с Чехией.

Защитник Иван Рогов отправится во вторую сборную России по хоккею для участия в кубке Германии, который пройдет с 11 по 14 ноября. Команде Игоря Ларионова предстоит встретиться со сборными Германии, Словакии и Швейцарии.

Вратарь череповчан Константин Шостак отправится в Национальную сборную Белоруссии для участия в «Кубке четырех наций», который пройдет с 11 по 13 ноября. Соперниками белорусов станут сборные Словении, Австрии и Франции. Тренерский штаб Крэйга Вудкрофта вызвал в сборную 30 хоккеистов.

Нападающий Егор Чезганов вызван в молодежную сборную Белоруссии для игроков не старше 20 лет. Из-за коронавирусных ограничений команда соберется впервые за два года и проведет учебно-тренировочный сбор в Раубичах.

Он является первым этапом подготовки к чемпионату мира в дивизионе IA, который пройдет с 12 по 18 декабря 2021 года в датском Херсхольме. Соперниками белорусской молодежки, помимо хозяев, станут сборные Казахстана, Латвии, Норвегии и Венгрии.

Тэги: ХК «Северсталь», хоккей

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