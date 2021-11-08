Готовность детского сада на улице Народной Вологды составляет порядка 90%

На данный момент в завершающей стадии строящегося детского сада находятся внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Затем рабочие приступят к монтажу оборудования.

Уже получено оборудование для пищеблока, прачечной, медицинского кабинета, мебель в группы и кабинеты, посуда, мягкий инвентарь, оборудование для сенсорной комнаты, бытовая техника. Также уже заключены контракты на хозяйственный инвентарь, игрушки, интерактивное оборудование и оргтехнику, поставка которых ожидается в первой половине ноября.

Сейчас на объекте ежедневно трудится порядка 150 человек и 6 единиц техники. Продолжаются работы по монтажу электрических и слаботочных сетей, устройству внутренней канализации, водопровода, отопления и вентиляционных систем, монтажу дверных блоков, лифта. Практически завершены работы по шпатлёвке потолков и стен, укладке плитки на стены и полы. Уже начато благоустройство территории вокруг детского сада.

Детский сад по улице Народная будет одним из подразделений действующего детского сада №110 «Аистёнок». Здание рассчитано на 420 детей: это 18 групп, 6 из которых для малышей до трех лет. Также в здании разместятся кабинеты психолога и логопеда, помещения для песочной терапии, робототехники, сенсорная комната, игротека, изостудия, бассейн с тренажерным залом, два музыкальных зала, зал для занятий физической культурой.

«Приоритетным направлением детского сада №110 является экологическое развитие детей. Для этого будет функционировать просторный зимний сад и экологическая лаборатория. Данное направление также отражено и во внутреннем дизайне учреждения. За последние пять лет это будет 10-й по счету детский сад, который возводится в Вологде в рамках нацпроекта «Демография», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

На строительство самого крупного детского сада в Вологде выделено порядка 410 млн рублей из бюджетов всех уровней.