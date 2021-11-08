9 ноября Вологда простится с известным писателем-краеведом Александром Кузнецовым

9 ноября в Вологде состоится прощание с писателем-краеведом Александром Васильевичем Кузнецовым. Он скончался 5 ноября в возрасте 58 лет.

Александр Кузнецов известен вологжанам как историк и специалист по топонимике, автор «Словаря гидронимов Вологодской области» и краеведческого альманаха «Сухона».

«Александр Васильевич Кузнецов родился 10 декабря 1962 года в деревне Фоминское Погореловского сельсовета Тотемского района. Окончил естественно-географический факультет Вологодского педагогического института. Педагогическую деятельность начал в 1985 году как директор Усть-Толшменской восьмилетней школы, с 1987 года преподавал в Усть-Печеньгской школе Тотемского района до момента ее закрытия в 2015 году», — сообщает сайт cultinfo.ru

В 2014 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин Тотемского муниципального района».