За год работы Центр городского управления Вологды принял почти 100 тысяч сообщений

08.11.2021 [Общество]

В Центр городского управления Вологды более половины вопросов поступает через систему Инцидент менеджмент, треть - через официальные обращения в администрацию Вологды, также сообщения направляются через сервис «Вологда в порядке», call-центр, платформу обратной связи. Тройка тем - лидеров была практически неизменной в течение года: дороги, благоустройство и ЖКХ; темы здравоохранения, в том числе коронавирусной инфекции; вопросы образования, - сообщает пресс – служба администрации Вологды.  

В день ЦГУ Вологды обрабатывает до 500 сообщений. Вся информация фиксируется на «тепловой карте» в онлайн-режиме. Территории с большим количеством обращений становятся красными, со средним - желтыми, самые беспроблемные на данный момент районы – зелеными. Также можно проверить, насколько оперативно и качественно отрабатывают обращения специалисты структурных подразделений администрации.

«Операторы Центра городского управления работают непосредственно с профильными департаментами, имеют возможность связываться со специалистами и выдавать ответы заявителю в течение нескольких часов. Это упрощает механизм отработки сообщений. Вологжане пишут не только о проблемах, но и делятся своими предложениями, также интересуются планами развития города. Если решение вопроса требует времени, то исполнителям дается до трех суток, чтобы предложить варианты решения проблемы», - говорит специалист Центра городского управления Вологды Анна Николаева. 

Еще одно важное достижение - заключение соглашений с управляющими компаниями, по которым ЦГУ обязуется максимально оперативно отправлять информацию о проблеме на их территории, а УК – максимально оперативно реагировать. На данный момент такие соглашения имеют 53 из 80 управляющих организаций города, которые обслуживают 87 % жилого фонда.

Работа по созданию Центра городского управления проводилась в рамках проекта «Цифровая трансформация», предусмотренного Стратегией-2030.

Тэги: администрация Вологды

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