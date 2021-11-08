Нападения на школы могут приравнять к терроризму

08.11.2021 [Общество]

Минпросвещения РФ предлагает приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. Об этом в понедельник на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики» в Совете Федерации заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей ведомства Лариса Фальковская.

«Я бы хотела попросить Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы: приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. На мой взгляд, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту», — цитирует Фальковскую ТАСС.

В перспективе это приведёт к снижению числа таких преступлений, предположила Фальковская.

20 сентября 2021 года студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате восемь человек погибли, несколько пострадали.

В мае в Казани бывший ученик местной школы застрелил девять человек, в том числе семерых детей и двоих учителей, ещё 23 человека получили ранения.

Тэги: Терроризм, нападения

ТОП НЕДЕЛИ

В ноябре жители Вологодской области заплатят за мусор больше обычного
Внештатный эпидемиолог Вологодской области: «Спутник Лайт» закончился, вакцинируйтесь тем, что есть в наличии
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова не может подтвердить наличие высшего образования
В ближайшее время поставок вакцины «Спутник Лайт» в Вологодскую область не ожидается
С 8 ноября предприятия Вологодской области выходят в обычный режим работы
Жажда наживы: жительнице Вологды в автосалоне вместе со страховкой продали книгу за 38 тысяч рублей
Один человек погиб и двое доставлены в больницу в результате ДТП в Великоустюгском районе
Новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом в Вологодской области с начала пандемии: 389 человек за сутки
Вологодская областная детская больница начала принимать несовершеннолетних с коронавирусом
Спаси себя сам: жители одного из сел Вологодского района оказались брошены в разгар пандемии

Похожие новости

Житель Бабаевского района отправился в тюрьму за финансирование террористов

Вынесенный приговор Верховный суд оставил без изменения

1353
0

Житель Харовска получил условный срок за сообщение о подрыве отдела полиции

Мужчина признан виновным по статье за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

673
0

"Новая газета" сняла фильм про теракт в школе Беслана

- Наш фильм — не только о том, что на самом деле произошло в Беслане в сентябре 2004 года. Но и о том, как и почему страна согласилась поскорее забыть случившееся. О том, как все мы приняли правила игры, предложенные нам государством после теракта. И о том, как вся нынешняя политическая система России выросла из бесланской трагедии, - пишет "Новая газета".

1370
0

В Череповце разнорабочего осудили за финансирование терроризма

Выездное заседание провел Московский окружной военный суд

2456
0

Суд вынес приговор уроженцу Таджикистана, грозившему утопить все население Вологодской области в водохранилище

Зикруллохон Рахмонходжаев ранее был осужден за экстремизм и отбывал наказание в колонии Шексны, один из заключенных которой дал показания, что Рахмонходжаев призывал его к джихаду

4334
0

Троим террористам-лесорубам, пойманным в Бабаевском районе, вынесли приговор

Уроженцев Дагестана Мурада Магомедова, Мухтара Магомедова и Малика Садыкова признали виновными в содействии терроризму и незаконном обороте оружия

2141
0

В администрации Вологды опровергли связь террориста Саипова с городом

По данным правоохранителей, мужчина никогда в городе не жил и не был зарегистрирован

2189
1

Republic: Мужчина, совершивший теракт в Нью-Йорке, перед отъездом в США жил в Вологде

В США мужчина попал в 2010 году, получив «Зеленую карту»

15993
4

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова будет отбывать наказание в Вологде

Девушку этапировали в исправительную колонию №1

3606
0

Суд арестовал задержанных в Бабаевском районе "лесорубов-террористов"

В отношении всех четырех задержанных  была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

4197
0

В отношении задержанных в Вологодской области "террористов-лесорубов" возбудили 10 уголовных дел

По последним данным, задержанных четверо: трое из них – выходцы из Дагестана, один – русский

9455
2

В Бабаевском районе сотрудники ФСБ задержали пять человек, подозреваемых в терроризме

Во время обыска у них нашли килограмм взрывчатки, несколько гранат, пулемет и предмет, похожий на пояс смертника

14233
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

За год работы Центр городского управления Вологды принял почти 100 тысяч сообщений
Нападения на школы могут приравнять к терроризму
В Вологде воры вынесли из дома пенсионерки одежду, продукты и радиаторы
Заморозки до -6 градусов обещают синоптики
Житель Великоустюгского района получил пять с половиной лет колонии за пьяное вождение
В Вологде откроют еще один пункт вакцинации от COVID-19
Председателю федерации дзюдо Вологодской области вручен «Золотой пояс»
 
28.10.2021 [Общество]

«Мертвая зона»: жители Великоустюгского района протестуют против строительства полигона рядом с деревней Горбачево

2042
0
08.11.2021 [БлогоVO]

В Белозерске возобновились работы по реконструкции городского стадиона

65
0
08.11.2021 [Обзор Прессы]

Парад несгибаемой силы духа: в военном параде 7 ноября 1941 года участвовали вологжане

202
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика