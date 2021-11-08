Нападения на школы могут приравнять к терроризму

Минпросвещения РФ предлагает приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. Об этом в понедельник на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики» в Совете Федерации заявила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей ведомства Лариса Фальковская.

«Я бы хотела попросить Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы: приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. На мой взгляд, это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту», — цитирует Фальковскую ТАСС.

В перспективе это приведёт к снижению числа таких преступлений, предположила Фальковская.

20 сентября 2021 года студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате восемь человек погибли, несколько пострадали.

В мае в Казани бывший ученик местной школы застрелил девять человек, в том числе семерых детей и двоих учителей, ещё 23 человека получили ранения.