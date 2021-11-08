В Вологде воры вынесли из дома пенсионерки одежду, продукты и радиаторы

В Вологде полицейские раскрыли кражу из дома 70-летней местной жительницы.

Злоумышленники проникли внутрь, выставив оконную раму. Потерпевшая заявила о пропаже одежды, продуктов и радиаторов. Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Подозреваемыми оказались 45-летний мужчина и 34-летняя женщина. Оба были ранее судимы. Они пояснили задержавшим их полицейским, что выпивали, а когда спиртное закончилось, решили собрать и сдать металлолом.

«Проходя мимо одного из домов на ул. Образцова, они заметили, что хозяев в нём нет. Выставили окно и проникли внутрь. В доме собрали еду, одежду, аксессуары, сотовый телефон и 2 радиатора. Для удобства еду сложили в пластиковые ведра и все похищенное унесли с собой», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы и до 80 тысяч рублей штрафа.