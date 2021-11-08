Заморозки до -6 градусов обещают синоптики

08.11.2021 [Общество]

В ночные часы температура воздуха в Вологде может понизиться до -6 градусов. Такая информация содержится на сайте Гисметео. До подобных значений столбик термометра, по словам синоптиков, опустится уже ночью в среду, 10 ноября. Днем температура будет держаться около нуля градусов. С учетом того, что сегодня может выпасть больше половины нормы суточных осадков, ситуация на дорогах сильно осложнится. Специалисты предупреждают об увеличении количества ДТП на трассах.

Из-за сложных погодных условий во всех районах области объявлено штормовое предупреждение.

Правда, уже в четверг и пятницу температура вновь поднимется до плюсовых значений. Также синоптики обещают дождь или мокрый снег до конца недели. Впрочем, ежедневная сумма осадков будет намного меньше, чем сегодня, 8 ноября.  

Тэги: погода, гололед

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