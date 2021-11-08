Житель Великоустюгского района получил пять с половиной лет колонии за пьяное вождение

В Великоустюгском районе суд вынес приговор 26-летнему местному жителю, признанному виновным в повторном пьяном вождении.

По материалам дела, сотрудники ДПС заметили подсудимого за рулём ВАЗ-21099 на 298 километре дороги Усть-Вага — Ядриха поздно вечером 17 февраля 2020 года. Он проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. В городе Красавино один из полицейских выстрелил по колёсам, чтобы остановить машину. Водитель выпрыгнул из авто и скрылся. Через некоторое время его задержал наряд ППС.

«Показания алкометра были нулевыми, но поведение водителя было неадекватным — он то засыпал, то вел себя агрессивно, зрачки были расширены», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Экспертиза подтвердила, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. В суде он сказал, не употреблял наркотики в день инцидента, но принимал их ранее.

С учётом имеющихся у мужчины судимостей, ему назначено окончательное наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.