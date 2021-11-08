В Вологде откроют еще один пункт вакцинации от COVID-19

08.11.2021 [Общество]

В вологодском концертно-выставочном комплексе «Русский дом» откроют дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. Всего на данный момент в области работают 146 подобных пунктов.

Согласно данным, которые сегодня представил губернатор на оперативном совещании правительства, сейчас на Вологодчине привито почти 50% населения от плановых показателей.

Двухкомпонентными вакцинами «Спутник V» пункты вакцинации обеспечиваются с запасом на два дня. Однокомпонентные вакцины, по словам главы региона, будут использоваться только для ревакцинации.

Тэги: коронавирус, русский дом, вакцинация
Сюжет: Пандемия коронавируса

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