В Вологде откроют еще один пункт вакцинации от COVID-19

В вологодском концертно-выставочном комплексе «Русский дом» откроют дополнительный пункт вакцинации от коронавируса. Всего на данный момент в области работают 146 подобных пунктов.

Согласно данным, которые сегодня представил губернатор на оперативном совещании правительства, сейчас на Вологодчине привито почти 50% населения от плановых показателей.

Двухкомпонентными вакцинами «Спутник V» пункты вакцинации обеспечиваются с запасом на два дня. Однокомпонентные вакцины, по словам главы региона, будут использоваться только для ревакцинации.