Председателю федерации дзюдо Вологодской области вручен «Золотой пояс»

08.11.2021 [Спорт]

На первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, прошедшем в Ижевске, почетную награду «Золотой пояс» вручили заместителю руководителя департамента регионального развития Северо-Западного федерального округа Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России» Эльману Тельман оглы Курбанову.

Эльман Курбанов - один из самых известных тренеров по дзюдо на Вологодчине. Мастер спорта СССР, сейчас он занимает пост председателя Федерации дзюдо Вологодской области, также он представитель РФ дзюдо в Северо-Западном федеральном округе. Кроме того, Эльман Курбанов входит в топ-3 российских арбитров международной категории.

Наша справка:

Почётный знак «Золотой пояс дзюдоиста» был учреждён в 2011 году. Он представляет собой отшитый из золотой парчи пояс кимоно. На поясе размещён шильд с логотипом Федерации дзюдо России. На футляре, в который упакован пояс, размещается памятный шильд с именем награжденного и словами «За заслуги в развитии отечественного дзюдо». Почётным знаком могут награждаться личные тренеры призёров Олимпийских игр, личные тренеры чемпионов мира, личные тренеры неоднократных чемпионов Европы.

Тэги: награда, дзюдо

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