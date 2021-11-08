В Череповце двоих братьев-подростков будут судить за угон автопогрузчика

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 15-летних братьев, обвиняемых в угоне.

По версии следствия, инцидент произошёл на территории одной из производственных баз поздно вечером 15 июля 2021 года. Внутри кирпичного склада обвиняемые увидели автопогрузчик Nissan.

«Испытывая интерес к транспортному средству, несовершеннолетние решили его угнать. Один из них повернул находящийся в замке зажигания ключ, запустив двигатель, и выехал из склада, проехав на автопогрузчике по территории базы. Затем братья поменялись местами», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Действия подростков были квалифицированы как угон группой лиц по предварительному сговору. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.