В Череповце двоих братьев-подростков будут судить за угон автопогрузчика

08.11.2021 [Происшествия]

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 15-летних братьев, обвиняемых в угоне.

По версии следствия, инцидент произошёл на территории одной из производственных баз поздно вечером 15 июля 2021 года. Внутри кирпичного склада обвиняемые увидели автопогрузчик Nissan.

«Испытывая интерес к транспортному средству, несовершеннолетние решили его угнать. Один из них повернул находящийся в замке зажигания ключ, запустив двигатель, и выехал из склада, проехав на автопогрузчике по территории базы. Затем братья поменялись местами», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Действия подростков были квалифицированы как угон группой лиц по предварительному сговору. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: угон, подростки, уголовное дело, следствие

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