Жительница Кичменгско-Городецого района ударила ножом гостя, который её избил

В Кичменгско-Городецком районе суд вынес приговор 35-летней местной жительнице, признанной виновной в причинении тяжкого вреда здоровью.

По материалам дела, инцидент произошёл в доме подсудимой в деревне Решетниково в ночь с 8 на 9 апреля 2021 года. Все присутствующие были пьяны. Потерпевший несколько раз ударил обвиняемую по лицу и груди, а также схватил её за волосы. В ответ она несколько раз ударила его ножом.

Подсудимая показала, что в тот день у неё в гостях была знакомая с ребёнком. Когда дети уснули, они решили выпить и попросили знакомого таксиста — пострадавшего — привезти им бутылку водки. Тот захотел с ними посидеть, сильно опьянел и стал громко рассказывать о девушке, которая его бросила. Обвиняемая в это время нарезала закуску и попросила мужчину говорить тише.

«Гость не реагировал. Она повторно сделала мужчине замечание, он вскочил со стула и схватил ее за волосы. Она левой рукой оттолкнула его от себя, сказав, что он находится в чужом доме. Гость встал в позу боксера и поочередно нанес ей удары по левому виску и переносице, схватил за волосы, стал наклонять голову вниз и ударил ее в грудь. Отмахиваясь от таксиста, она нанесла ему несколько хаотичных ударов, куда не видела, тот отошел от нее и присел», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Обвиняемая крикнула подруге, чтобы та вызвала скорую, а сама зажимала полотенцем рану на груди потерпевшего. До суда она выплатила мужчине 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Осуждённой, с учётом смягчающих обстоятельств, назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.