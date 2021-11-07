Вологодская спортсменка выиграла чемпионат мира по женскому бодибилдингу

07.11.2021 [Спорт]

Чемпионат мира по бодибилдингу прошел накануне в испанском городе Санта – Сусанна. В номинации «велнес – фитнес» выступают спортсменки ростом до 158 сантиметров.

По информации газеты «Маяк», в прошлом году спортсменка выиграла серебро на чемпионате Вологодской области. После этого Екатерина была четвертой в Москве, третьей – в Санкт-Петербурге. Несколько раз спортсменка выигрывала открытый чемпионат Ярославской области, также в ее активе – первое место на соревнованиях «Кубок Вятского».

Настоящим прорывом для спортсменки стала весна этого года, когда она стала третьей на чемпионате Европы. Накануне ей покорилось мировое первенство.

 

Тэги: бодибилдинг, Победа, чемпионат мира

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