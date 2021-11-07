Сразу три снаряда найдены в Вологодской области

07.11.2021 [Происшествия]

Первый снаряд был найден возле деревни Волмино Вологодского района, где местные жители при проведении земляных работ обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие на место специалисты группы разминирования ОМОН установили, что находкой является 76-мм снаряд, не представляющий опасности для окружающих.

Еще одна подобная находка была обнаружена в Череповце. В городе металлургов также местные жители нашли предмет, похожий на боеприпас, за гаражами на улице Беляева.

«Специалисты группы разминирования ОМОН Череповца, прибывшие на указанное место, помимо данного предмета, обнаружили еще один боеприпас. Находками оказались ржавые артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны. Все обнаруженные предметы были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего уничтожения», - пояснили в областном управлении Росгвардии.

 

Тэги: боеприпасы, ОМОН

ТОП НЕДЕЛИ

Вологжанка пыталась увести к себе домой двоих детей в районе школы №42
Череповчанка взыскала с автосалона больше 2,6 млн рублей за машину без полного привода и подогрева сидений
В ноябре жители Вологодской области заплатят за мусор больше обычного
Внештатный эпидемиолог Вологодской области: «Спутник Лайт» закончился, вакцинируйтесь тем, что есть в наличии
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова не может подтвердить наличие высшего образования
В ближайшее время поставок вакцины «Спутник Лайт» в Вологодскую область не ожидается
Жажда наживы: жительнице Вологды в автосалоне вместе со страховкой продали книгу за 38 тысяч рублей
Один человек погиб и двое доставлены в больницу в результате ДТП в Великоустюгском районе
Новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом в Вологодской области с начала пандемии: 389 человек за сутки
С 8 ноября предприятия Вологодской области выходят в обычный режим работы

Похожие новости

В Грязовецком районе в лесу нашли артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны

Боеприпас обследовали специалисты

750
0

Вологжанка случайно нашла дома ружье с патронами и сдала его сотрудникам Росгвардии

Как оружие оказалось у нее дома, женщина пояснить толком не могла

1245
0

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны уничтожили в Вытегорском районе

Общая масса взрывчатого вещества составила три килограмма в тротиловом эквиваленте

533
0

В Вологде в общежитии на улице Лермонтова нашли ржавую советскую гранату

Обследовавшие боеприпас специалисты установили, что он не представляет опасности для окружающих

3433
0

Снаряд времён Великой Отечественной войны нашла на своём участке жительница Вытегорского района

Боеприпас обследовали сотрудники ОМОН

1093
0

В Бабаевском районе грибник нашел снаряд времен Великой Отечественной войны

На ликвидацию боеприпаса были вызваны саперы Министерства обороны

1722
0

Шесть снарядов времен Великой Отечественной войны нашли в Бабаевском районе

Боеприпасы обнаружил в лесу грибник

1247
0

В Череповецком районе при разборе старой печи нашли гранату времен Великой Отечественной войны

Она могла быть опасна для окружающих

1320
0

В Лисицинском карьере нашли ящик с патронами и банку пороха

Находки передали росгвардейцам

1816
0

Немецкую авиабомбу 1941 года обнаружили в Вытегорском районе

Боеприпас был найден в лесу вблизи села Ошта

1050
0

Боевую мину времен Великой Отечественной нашли на дачном участке в Вологде

Боеприпас мог представлять опасность для окружающих

1300
0

Жителя Шекснинского района осудили за незаконное хранение пороха и самодельного оружия

Ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно

1349
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская спортсменка выиграла чемпионат мира по женскому бодибилдингу
396 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Сразу три снаряда найдены в Вологодской области
Парад несгибаемой силы духа: в военном параде 7 ноября 1941 года участвовали вологжане
ДТП с травмированной пенсионеркой в Белозерске попало на камеры видеонаблюдения
Хоккеисты череповецкой «Северстали» продлили победную серию
Двенадцать человек были эвакуированы во время пожара в Вологде
 
28.10.2021 [Общество]

«Мертвая зона»: жители Великоустюгского района протестуют против строительства полигона рядом с деревней Горбачево

1958
0
07.11.2021 [БлогоVO]

Мы, пациенты, считаем неудовлетворительной работу руководства Сокольской ЦРБ

130
0
04.11.2021 [Обзор Прессы]

Стали известны подробности схватки с нечистой силой в Завокзальном микрорайоне Вологды

1091
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика