Сразу три снаряда найдены в Вологодской области

Первый снаряд был найден возле деревни Волмино Вологодского района, где местные жители при проведении земляных работ обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Прибывшие на место специалисты группы разминирования ОМОН установили, что находкой является 76-мм снаряд, не представляющий опасности для окружающих.

Еще одна подобная находка была обнаружена в Череповце. В городе металлургов также местные жители нашли предмет, похожий на боеприпас, за гаражами на улице Беляева.