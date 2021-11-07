ДТП с травмированной пенсионеркой в Белозерске попало на камеры видеонаблюдения

07.11.2021 [Происшествия]

Полицейские Белозерска ищут водителя автомашины "Фольксваген Поло", который накануне сбил 79-летнюю женщину. Авария случилась на парковке у дома № 9 на улице Свободы.

О ДТП полицейским сообщили врачи местной больницы, куда пенсионерку доставили с травмами. В ходе проверки было установлено, что водитель сбил женщину, когда выезжал с парковки задним ходом. Сам он с места аварии скрылся.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, мужчина после ДТП вышел из машины, помог женщине подняться и после этого уехал.  

«В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению транспортного средства и водителя иномарки», - сообщили в пресс – службе регионального УМВД.

Тэги: ДТП, пенсионерка

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