ДТП с травмированной пенсионеркой в Белозерске попало на камеры видеонаблюдения

Полицейские Белозерска ищут водителя автомашины "Фольксваген Поло", который накануне сбил 79-летнюю женщину. Авария случилась на парковке у дома № 9 на улице Свободы.

О ДТП полицейским сообщили врачи местной больницы, куда пенсионерку доставили с травмами. В ходе проверки было установлено, что водитель сбил женщину, когда выезжал с парковки задним ходом. Сам он с места аварии скрылся.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, мужчина после ДТП вышел из машины, помог женщине подняться и после этого уехал.