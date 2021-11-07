Двенадцать человек были эвакуированы во время пожара в Вологде

07.11.2021 [Происшествия]

Из-за пожара в нежилой комнате трехэтажного многоквартирного жилого дома, расположенного в Осановском проезде Вологды, пришлось эвакуировать 12 человек. Из них пять человек были выведены с помощью спасательных устройств.

По словам сотрудников регионального управления МЧС, комната находится на первом этаже дома и принадлежит администрации Вологды. Комната не закрывается и в нее свободно заходили посторонние. В апреле этого года в этом же помещении уже пришлось тушить два пожара.

Накануне комната загорелась около трех часов дня. В результате пожара огнем повреждены внутренняя отделка, диван, комната закопчена по всей площади. Из дома в общей сложности были эвакуированы 12 человек.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В ликвидации очага возгорания принимали участие 23 человека.

Тэги: пожар, эвакуация

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