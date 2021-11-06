Двоих жителей Тарногского района осудили за нападение на сотрудника ДПС

В Тарногском районе суд вынес приговор двоим 28-летним местным жителям, признанным виновными в нападении на полицейского.

Инцидент произошёл на 94 километре автодороги Костылево-Тарнога 29 ноября 2020 года. Потерпевший — сотрудник ДПС — с напарником остановил автомобиль «Субару» для проверки документов. Водитель был пьян и не вписан в страховой полис. Мужчина по телефону рассказал о случившемся другу, а тот позвонил подсудимым. Через некоторое время обвиняемые подошли к машине и, пока один из них держал пострадавшего, второй ударил полицейского кулаком в лицо.

Потерпевший показал, что стоял у двери задержанной машины и следил, чтобы водитель не убежал.

«Трое подошли к нему сзади, окружили его, кто-то спросил: „Не довезете ли до Маркуши?“ Один человек прыгнул на него сзади, сковал его движения. Второй сразу нанес удар. Он начал скидывать с себя парня, при этом разорвал ему куртку. Молодые люди разбежались только после того, как он выстрелил в воздух», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осуждённые признали вину. Один их них получил два с половиной года лишения свободы условно, второй — три года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.