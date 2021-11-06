Пенсионерка из Череповца отправила мошенникам 1 860 000 рублей

06.11.2021 [Происшествия]

59-летняя пенсионерка из Череповца стала жертвой мошенников.

Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился работником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то пытается взять от её имени кредит и в дальнейшем разговоре убедил потерпевшую самостоятельно оформить заём.

«Полностью доверяя, она оформила кредит в размере 1 миллиона 560 тысячи рублей. Из этой суммы она обналичила в одном из торговых центров только 521 тысячу и посредством банкомата перевела на счет, который ей продиктовал собеседник. Далее пенсионерка поехала в другой торговый центр, где обналичила 1 миллион рублей, из ранее взятого кредита, а также обналичила денежные средства с кредитных карт», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Полученную наличность женщина также перевела через банкомат на счета, указанные собеседником. Общая сумма ущерба составила 1 860 000 рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров

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