В Череповце на центральном рынке торговали суррогатным алкоголем

06.11.2021 [Происшествия]

В Череповце полицейские выявили торговую точку на центральном рынке, где продавали суррогатный алкоголь.

Выявить нарушение помогли неравнодушные череповчане, которые сообщили, что у ларька толпами собираются маргинальные личности.

«Осуществив контрольную закупку, проверяющие установили, что суррогаты продавались под видом косметического лосьона с содержанием этилового спирта 95% без документов, подтверждающих их легальность», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В ходе проверки было изъято 220 флаконов лосьона, объёмом 100 мл. каждый. На продавца и владельца ларька составили административные материалы.

Тэги: суррогат, алкоголь, бомики
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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