В Череповце на центральном рынке торговали суррогатным алкоголем

В Череповце полицейские выявили торговую точку на центральном рынке, где продавали суррогатный алкоголь.

Выявить нарушение помогли неравнодушные череповчане, которые сообщили, что у ларька толпами собираются маргинальные личности.

«Осуществив контрольную закупку, проверяющие установили, что суррогаты продавались под видом косметического лосьона с содержанием этилового спирта 95% без документов, подтверждающих их легальность», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В ходе проверки было изъято 220 флаконов лосьона, объёмом 100 мл. каждый. На продавца и владельца ларька составили административные материалы.