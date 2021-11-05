Гранты на 26 миллионов рублей получат на свои разработки учёные Вологодской области в этом году

26 миллионов рублей в виде грантовой поддержки из бюджета региона получат в этом году учёные Вологодской области. В 2021 году, в Год Науки, по решению губернатора Вологодской области решено возобновить практику присуждения грантов талантливым учёным региона на их разработки.

В данный момент конкурс ещё проходит, имена победителей станут известны позже. Но уже сейчас журналисты компании ГТРК «Вологда» рассказали о новых разработках вологодских учёных.

Сообщается, что удельный вес организаций, осуществляющих уровень инновационной активности Вологодской области превышает среднероссийские показатели.

Так, например, компания «Александра Плюс» в Вологде постоянно разрабатывает новые модели оборудования. Здесь придумали экспериментальный центр, который предназначен для ультразвуковой внутренней и внешней очистки металлических труб. По сравнению с механизмами, которые были созданы ранее, этот вариант более экологичный, компактный и более безопасный. В дальнейшем эта технология может быть реализована в более крупных масштабах в атомной промышленности.

О новом изобретении в сфере биотехнологий рассказали журналистам учёные ВГМХА. Здесь создали новую кормовую добавку для телят. Эффект от неё такой же, как от использования антибиотиков, но с весомым отличием – нет вреда для микрофлоры. Сообщается, что клинические испытания прошли успешно

– Когда мы задумывали делать эту добавку, – рассказывает Татьяна Новикова, декан факультета ветеринарной медицины и биотехнологии ВГМХА, – мы в первую очередь хотели создать альтернативу антибиотикотерапии. Так как телята первых месяцев жизни, появляясь на свет, встречаются с очень агрессивной микрофлорой в условиях животноводческих комплексов. И у них бывают расстройства пищеварения, которые чаще всего лечатся антибиотиками. Но мы пошли другим путём, мы выделили здоровую микрофлору из кишечника здоровых животных – телят первого месяца жизни – потом её накопили в биореакторе и постепенно ввели в добавку.

Для дальнейшей работы с этим изобретением учёные закупили новое оборудование. На средства областного гранта почти 2 млн рублей в ВГМХА приобрели цифровой микроскоп, прибор для измерения плотности материалов, центрифугу, биологический реактор и другое оборудование.

Подобные биодобавки в России существуют, но в данном случае их создали на основе местных штаммов биоорганизмов.

Также учёные ВГМХ рассказали о том, как сейчас работают над созданием кровоостанавливающего вещества, которое они создают на основе слизи рыб.

– Мы пытались выделить действующее вещество, соединяя слизь с различными антителами к таким белкам как тромбопластины и протромбопластины, то есть это факторы свёртывания крови у млекопитающих, – говорит Любовь Фомина, доцент кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства ВГМХА. – Досконально эти белки, конечно, не совпадают с белками человека, но имеются некоторые участки, которые взаимодействуют с антителами к этим белкам. Ну и поскольку в коагуляции слизь проявляет себя хорошо, есть такая идея выделить из данного биологического вещества эти белки, очистить из, и, возможно, на этой основе создать синтетические аналоги, которые будет активнее коллагеновой губки, активнее фибриногена, которые применяются при оперативных вмешательствах у животных и у человека.

Также сообщается об изобретениях специалистов вологодского предприятия «Новотех Эко». Здесь производят оборудование, которое обеззараживает воду объёмами до 700 кубов в час при помощи ультрафиолета и ультразвука. Этими аппаратами оснащены уже более 500 объектов по всей России.

Рассказывая об открытиях нельзя не упомянуть Вологодский государственный университет.