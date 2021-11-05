Нетрезвый житель Вологды пытался похитить деньги из ящика для пожертвований

Нетрезвый мужчина пытался похитить денежные средства из ящика для пожертвований в одном из супермаркетов на улице Герцена в Вологде. Сигнал на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил 4 ноября около 22:00.

– К прибывшему на вызов наряду группы задержания обратился охранник магазина и пояснил, что в торговый зал зашел нетрезвый молодой человек. Гражданин разбил стоящий на столике ящик и попытался достать находящие в нем денежные средства, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Увидев, что к нему направляется охранник, мужчина попытался скрыться, но, убегая, потерял свой ботинок.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, когда тот вернулся в супермаркет за потерянной обувью.

Задержанного передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

