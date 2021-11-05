Корпоративные симкарты могут заблокировать 1 декабря

Корпоративные симкарты могут заблокировать с 1 декабря.

– В течение ноября нужно успеть зарегистрировать на госуслугах корпоративные симкарты, иначе с 1 декабря они перестанут работать, – предупреждает Светлана Куликова, уполномоченный по правам предпринимателей Вологодской области. – Этот закон действует с 1 июня, но для ранее активированных карт был установлен переходный период — и вот он заканчивается.

По словам Светланы Куликовой, если симкарту использует сотрудник организации или ИП, ему придет запрос в личный кабинет на госуслугах: нужно подтвердить использование номера. Без запроса карту можно активировать самостоятельно. Для этого понадобится ИНН организации, на которую она зарегистрирована.

Помимо этого, сообщается, что симкарты, установленные в терминалах и кассах, нужно зарегистрировать на портале владельцам номеров лично.

– После проверки данных карта активируется и продолжит работать, – поясняет Светлана Куликова. – Номера без регистрации с 1 декабря будут заблокированы. Теперь все данные о реальных пользователях карт будут хранить в реестре. Пользоваться корпоративной симкой анонимно уже не получится. Оператор заключает договор с условным ООО «Ромашка» — и знает, что этим номером пользуется сотрудник Сергей Иванов или она стоит в платежном терминале.

Также, если вы покупали карту по чужим данным, то с 1 декабря она тоже будет заблокирована.

