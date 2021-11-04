В селе Шуйском Междуреченского района затопило новый стадион

04.11.2021 [Общество]

В селе Шуйском Междуреченского района вокруг нового стадиона образовались огромные лужи. Спортивную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса «Сухона» капитально ремонтируют в рамках областной программы. На эти цели выделено более 23 миллионов рублей.

Местные жители говорят, что до ремонта рядом со стадионом были прокопаны канавы, по ним уходила лишняя вода. Однако, в ходе ремонта спортивной площадки, все канавы были закопаны. В итоге, рядом с футбольным полем возникли разливы. Вода затопила также территорию близлежащего дома, огороды. Вокруг стоит запах сырости. 

Жители обратили внимание на ситуацию еще летом. Но власти проигнорировали сообщение. 

Тэги: некачественный ремонт
Фото: 35медиа

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