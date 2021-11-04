Останки большого деревянного корабля обнаружены на берегу Шексны

04.11.2021 [Культура]

Останки большого деревянного корабля нашел на одной из отмелей реки Шексны череповецкий педагог Василий Трифанов.

– Совсем недавно, совершая очередной «поход выходного дня», он и его друзья-путешественники на берегу Шексны обнаружили настоящее чудо, явившееся из глубин обмелевшей реки, — останки огромного корабля, – сообщает «Голос Череповца».

Василий Трифанов – преподаватель технологии, активист и любитель приключений. На фотографиях, которые он предоставил журналистам, корабль больше напоминает скелет огромного доисторического животного.

Тэги: находки, история, корабли, река

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